Estados Unidos ofreció hacer sus vacunas en Argentina

El Gobierno de los Estados Unidos envió esta semana una comitiva especial para la Argentina con el objetivo de explorar la posibilidad de que se produzcan en el país las vacunas contra el coronavirus que fueron desarrolladas con la tecnología ARN mensajero, como la de Pfizer o Moderna.

Jake Sullivan, principal asesor de Joe Biden en Seguridad, puso el ofrecimiento sobre la mesa durante las reuniones que la comitiva estadounidense mantuvo con el presidente Alberto Fernández, con Gustavo Béliz y el ministro Matías Kulfas, entre otros funcionarios.

La motivación detrás del ofrecimiento, en principio, sería porque Estados Unidos entiende la producción y acceso a la vacuna contra el coronavirus como una cuestión que hace a la estabilidad y seguridad en la región, informó el sitio ámbito.com.

In Argentina, we advanced cooperation on climate change, global public health and economic prosperity, and protecting human rights.— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) August 7, 2021