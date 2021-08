Tras la derrota en el clásico, Pizzi dejó de ser DT de Racing

Los ánimos en Racing se cortan con un cuchillo desde anoche tras la derrota ante Independiente en el clásico de Avellaneda. Y significó la gota que rebalsó el vaso para el cuestionado entrenador Juan Antonio Pizzi que, según informaron fuentes a minutouno.com, dejará de ser DT de Racing en las próximas horas.



El mánager de Racing, Rubén Capria, ya le comunicó la decisión al entrenador y ya no estará para el próximo compromiso de la “Academia” ante Newell’s en el Cilindro de Avellaneda. Resta confirmar quién ocupará su lugar en el banco, pero es una decisión tomada.

Por ahora suenan como candidatos el uruguayo Alexander Medina, hoy en Talleres de Córdoba, Antonio Mohamed, y Gabriel Heinze.

De los tres el que primero podría cerrar, en lo inmediato, es el “Turco” Mohamed, quien en su momento tuvo contactos con dirigentes de Racing y estaría dispuesto a asumir en lo inmediato.

Por lo pronto quedará a cargo del plantel de Racing Claudio Ubeda, quien trabajará con los jugadores recién el miércoles porque hubo entrenamiento esta mañana y el martes tienen el día libre.



En la que fue tal vez su última conferencia de prensa como director técnico de Racing, Juan Antonio Pizzi aseguró que su equipo tuvo “en gran parte del partido el control del juego” en referencia a la caída de esta noche por 1-0 en el clásico ante Independiente en el estadio Libertadores de América.



“Tuvimos en gran parte del partido el control del juego y no pudimos capitalizar en goles esa superioridad”, declaró Pizzi. “La primera sensación que tenemos cuando se pierde un clásico que es de tristeza”, comentó sobre la derrota ante el clásico rival.



Pizzi estimó que su equipo “tuvo buena circulación, los jugadores hicieron un gran esfuerzo y estuvieron concentrados”.



“Después del gol ellos se acomodaron defensivamente, pudieron controlarnos mejor y no encontramos los caminos para profundizar”, siguió en su análisis.



“Hacemos una evaluación completa de la situación. Es uno de los campeonatos más largos. Queda el 80 por ciento del torneo por disputarse. Hay que evaluar lo malo y lo bueno Creo que vamos encontrando lo que pretendemos y ya hay que pensar en Newell’s”, añadió.



“Siempre hago autocrítica. Pasa que la hago donde la tengo que hacer y una conferencia de prensa no es ese lugar”, concluyó Pizzi, que ahora deberá sacarse el buzo de Racing, un club cansado de tanta desilusión y de los malos resultados.