La Legislatura de San Juan participó en capacitación sobre Inteligencia Artificial en los Parlamentos

Representantes de distintas áreas de la Cámara de Diputados formaron parte de la instancia virtual organizada desde la Legislatura de Entre Ríos junto a la Universidad Austral.

La Cámara de Diputados de San Juan participó este martes en la capacitación virtual “Inteligencia Artificial en los Parlamentos: buenas prácticas, desafíos y oportunidades”, organizada por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y la Universidad Austral. La actividad tuvo como sede principal el recinto entrerriano, pero se transmitió en modalidad híbrida, con la participación de equipos legislativos de diferentes provincias.

En representación del Poder Legislativo sanjuanino asistieron la Secretaría Legislativa, encabezada por el secretario Gustavo Velert; la Dirección de Informática, la Dirección de Asuntos Legislativos y el Departamento de Digesto Jurídico, quienes siguieron la jornada de formación desde San Juan.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, y de la vicegobernadora, Alicia Griselda Aluani, quienes remarcaron la importancia de reflexionar sobre la incorporación de nuevas tecnologías en el quehacer parlamentario.

Durante la capacitación se presentó la guía “Directrices para el uso de la Inteligencia Artificial en los Parlamentos”, elaborada para orientar a los poderes legislativos en la implementación responsable de estas herramientas. Los expositores —tanto nacionales como internacionales— abordaron el impacto de la IA en los procesos legislativos, la necesidad de garantizar buenas prácticas y los desafíos éticos que plantea su uso.

Con esta participación, la Legislatura de San Juan reafirma su compromiso con la modernización institucional y la capacitación permanente de su personal, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la calidad del trabajo legislativo.