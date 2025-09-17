El Poder Legislativo presente en la Facultad de Ciencias Sociales con entrega de Constituciones para uso académico

El vicegobernador Fabián Martín, acompañado por diputados provinciales, participó de la visita institucional en la que se entregaron 100 ejemplares de la Constitución de San Juan a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ.

En el marco de un encuentro institucional, autoridades de la Cámara de Diputados realizaron una visita a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (FACSO), donde se concretó la entrega de 100 constituciones destinadas al uso académico de estudiantes y docentes de la institución.

La comitiva estuvo encabezada por el vicegobernador Fabián Martín, junto a los diputados Federico Rizo, Juan de la Cruz Córdoba y María Rita Lascano, quienes fueron recibidos por el decano de la FACSO, Marcelo Lucero.

Durante la actividad, las autoridades recorrieron las instalaciones de la facultad y visitaron un aula en pleno dictado de clases, donde dialogaron con alumnos y docentes acerca de la importancia de contar con material académico que promueva la formación ciudadana y el conocimiento de la Constitución Provincial.

El vicegobernador destacó el valor de este gesto institucional que, además de fortalecer los lazos entre el Poder Legislativo y la Universidad, apunta a acercar herramientas de formación cívica a los jóvenes que se preparan para desempeñar un rol activo en la sociedad.