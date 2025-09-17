San Juan vivió un nuevo encuentro de artes marciales en el Aldo Cantoni

El vicegobernador Fabián Martín participó de la jornada central del XXIX Torneo Aniversario de la Asociación Civil Marcial Chaiu Do Kwan.

Durante el fin de semana, el Estadio Aldo Cantoni fue escenario del cierre del XXIX Torneo Aniversario de la Asociación Civil Marcial Chaiu Do Kwan, un evento que ya es parte del calendario deportivo sanjuanino y que reúne a cientos de practicantes de distintas disciplinas de artes marciales.

El vicegobernador Fabián Martín, acompañado por los diputados Juan de la Cruz Córdoba y María Rita Lascano, participó de la jornada en la que se desplegó un variado cronograma que incluyó formas de manos vacías, formas con armas, técnicas de defensa personal, combate por equipos y la categoría Grand Champions para cinturones negros.

El certamen, que comenzó el sábado con instancias amateur y una velada profesional, continuó el domingo con una intensa agenda desde la mañana hasta la tarde. Las disciplinas de Jiu Jitsu, Grappling, MMA y Kick Boxing ofrecieron un espectáculo cargado de técnica, disciplina y espíritu deportivo.

La organización estuvo a cargo de la Asociación Civil Marcial Chaiu Do Kwan, que año tras año sostiene este torneo con el objetivo de promover los valores del deporte y la formación integral de los jóvenes. Este evento conjuga esfuerzo, superación personal y pasión por las artes marciales.