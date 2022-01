La película post apocalíptica que promete romper los récords de Netflix

Netflix acaba de estrenar un film en el que se vuelve a explotar la idea de que androides se “vuelvan locos” y comiencen a atacar a los seres humanos.

A los servicios de streaming les gustan las películas post apocalípticas y Netflix no es la excepción. Conscientes de que el público que las consume es muy fiel, el principal servicio de streaming acaba de estrenar Madre / Androide.

Netflix, en esta película apuesta por dos cosas: un mundo que amenaza con la aniquilación de la humanidad e inteligencia artificial. Como Terminator pero sin la acción que esta llegó a tener.

En esta oportunidad, la película de Netflix es una mezcla de suspenso y de ciencia ficción.

Estrenada este 7 de enero, la pelicula nos introduce en un mundo en el que los androides son iguales a los seres humanos pero trabajan como esclavos de estos. Pero un día, en medio de un festejo navideño, uno de los robots se rebela y desata una pesadilla.

La misma escena se repite en cada casa, en cada departamento y en cada lugar en donde haya un androide esclavo. En el medio, la historia de una mujer embarazada y su pareja, que buscarán escapar hacia un lugar seguro y no morir en manos de androides.

El filme no fue muy del agrado de los críticos ya que no propone nada muy diferente a lo hecho anteriormente, pero Netflix ha demostrado tener la capacidad de levantar producciones que no han sido del agrado del ojo especializado pero sí del resto del mundo, así que Madre / Androide tiene posibilidades de convertirse en tendencia dentro del streaming.

El reparto de Madre / Androide está conformado por Chloë Grace Moretz, Raúl Castillo, Algee Smith, Kate Avallone, Owen Burke, Oscar Wahlberg, Jose Guns Alves, Steve M. Robertson, entre otros.

