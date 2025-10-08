Labor Parlamentaria: definieron los temas de la Décima Sesión

En la mañana del martes 7 de octubre, se realizó la reunión de Labor Parlamentaria en la Cámara de Diputados de San Juan. En el encuentro, los legisladores titulares de los distintos bloques acordaron el temario que se tratará durante la Décima Sesión Ordinaria, prevista para el jueves 9 de octubre a las 9:30 horas.

La reunión fue presidida por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo, acompañado por el secretario Legislativo, Gustavo Velert. Participaron también los presidentes de los siguientes bloques legislativos: Producción y Trabajo, Juan de la Cruz Córdoba; Bloquista, legislador Luis Rueda; San Juan Vuelve – P.T.P., Mario Herrero; UCR, Alejandra Leonardo; Actuar, legislador Gustavo Usin; La Libertad Avanza – ADN, Fernando Patinella; San Juan Te Quiero, diputado Gabriel Sánchez; Frente Renovador, diputado Franco Aranda; Justicialista, diputado Juan Carlos Quiroga Moyano; y bloque Mejor Nosotros, diputado Leopoldo Soler.

Temas definidos para su tratamiento

Durante la sesión se abordarán los siguientes expedientes:

Expediente Nº 318-2025 : Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Salud y Discapacidad, en la Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mensaje N° 11, por la que se envía para su aprobación el Compromiso de Gestión Programa para la implementación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), suscripto entre el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Instituto de Ablación e Implante de la Provincia (INAISA), y el Centro de Cuidados Intensivos San Juan.

Expediente Nº 2096-2025 : Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, de Salud y Discapacidad y de Deporte y Turismo, en el Proyecto de Ley presentado por el interbloque Cambia San Juan, por el que se instituye el mes de octubre como mes del deporte inclusivo

Expediente Nº 2143-2025: Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y de Hacienda y Presupuesto en el Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo mediante mensaje N° 59, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración Mutua suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la Dirección General de Rentas y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia de San Juan

Expediente Nº 2144-2025: Despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Minería y Energía en la Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje N° 60, por la que envía para su aprobación el Convenio de Asistencia y Cooperación suscripto entre el Gobierno de la Provincia y la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA).

Proyectos a tratar sobre tablas

Por otro lado, acordaron tratar sobre tablas los siguientes proyectos de Resolución que proponen declarar de interés:

La temporada oficial de ciclismo de Ruta de 2025-2026. (Bloque Justicialista)

Las XV Jornadas Hospitalarias Dr. Jorge Oliva (Interbloque Cambia San Juan)

19º Festival de la Chica y el Tomillo 2025, departamento Valle Fértil. (Bloque Justicialista)

