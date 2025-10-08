El vicegobernador Fabián Martín participó del Gran Festival de Jineteada y Destreza en Santa Lucía

El evento reunió a familias, jinetes y tropillas en una jornada que celebró la cultura gaucha y las tradiciones sanjuaninas.

En el predio Camping Don Bosco de Santa Lucía se realizó el Gran Festival de Jineteada y Destreza, organizado por la Agrupación Gaucha Nuestra Patrona de Santa Lucía y auspiciado por la Municipalidad local.

El vicegobernador Fabián Martín acompañó la celebración junto al gobernador Marcelo Orrego, el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego, y los diputados provinciales Carlos Jaime, Jorge Ripoll y Rosana Luque; además de autoridades locales y referentes de la Federación Gaucha Sanjuanina.

La jornada estuvo marcada por la final clasificatoria rumbo a Jesús María 2026, con la participación de la tropilla El Cencerro de Paco López (San Luis) y un extenso programa de actividades que incluyó jineteada de petisos, boleada del avestruz, mini campeonatos y la tradicional carrera de la moto contra el caballo.

En sus palabras, Fabián Martín destacó el valor de estas iniciativas: “Vivimos una jornada única en el Gran Festival de Jineteada y Destreza. Acompañamos y apoyamos cada evento que promueve nuestra identidad, la cultura gaucha y las tradiciones sanjuaninas. Porque defender nuestras raíces es también construir futuro”.

El encuentro incluyó la participación de reconocidos payadores como Nico Membriani y Pichón Paredes, locutores y relatores de trayectoria, y culminó con un cierre bailable a cargo del grupo Los 3 para el Canto, que animó a todo el público presente.

El festival fue celebrado como una verdadera fiesta popular que reafirma la identidad sanjuanina y el compromiso de seguir fortaleciendo los espacios de encuentro que mantienen vivas las costumbres y valores de la comunidad.