Rivadavia celebró la elección de la Reina del Adulto Mayor

El departamento Rivadavia vivió una jornada llena de emoción y alegría con la Elección de la Reina Departamental de la Persona Mayor. El evento, que celebró la participación activa y el entusiasmo de las personas mayores, contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, el intendente Sergio Miodowsky y los diputados Juan de la Cruz Córdoba, María Lascano, y Federico Rizo.

Durante la jornada, las abuelas fueron las grandes protagonistas: radiantes, llenas de energía y con una contagiosa alegría que emocionó a todos los presentes.

El momento más esperado llegó con la coronación de Carina Guardabrazo, representante del Barrio UDAP 3, quien fue elegida como nueva Reina de Personas Mayores de Rivadavia. Su carisma y entusiasmo la convierten en una digna representante del departamento.

Las autoridades felicitaron a Carina por este reconocimiento y extendieron su agradecimiento a todas las postulantes por formar parte de esta hermosa celebración. También hicieron un especial reconocimiento a las reinas salientes, quienes durante el último año representaron con dedicación, compromiso y alegría a las personas mayores.