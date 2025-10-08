Silvia Maldonado fue elegida Reina del Adulto Mayor en la Ciudad de San Juan

El vicegobernador Fabián Martín participó de la celebración junto a la intendenta Susana Laciar, en una jornada colmada de música, alegría y reconocimiento a los adultos mayores.

La Ciudad de San Juan vivió una tarde especial con la elección de la Reina del Adulto Mayor 2025, un evento que reunió a 18 candidatas representantes de distintos centros de jubilados y asociaciones. La celebración se llevó a cabo en un clima festivo, con música en vivo, baile y la compañía de familiares y vecinos.

El evento contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín y de la intendenta Susana Laciar, quienes acompañaron a los adultos mayores en esta jornada de encuentro y celebración. Además, estuvieron presentes los diputados Mónica González, Federico Rizo y Juan de la Cruz Córdoba.

La representante del Centro de Jubilados de Villa América, Silvia Maldonado, fue coronada como Reina, mientras que Celia Zuleta, de la Asociación de Casa Cuna, recibió la banda de Virreina. Además, se rindió homenaje a Zoila Lucero y Ana María Piacente, reinas salientes, quienes fueron reconocidas por su legado y el cariño de la comunidad.

Al respecto, el vicegobernador Fabián Martín expresó: “Fue una tarde de alegría junto a nuestros adultos mayores, compartimos un encuentro lleno de emoción, música y baile. Felicito a Silvia Maldonado, elegida Reina, y a Celia Zuleta, coronada Virreina. Este evento refleja el valor y la fuerza de nuestros adultos mayores, verdadero ejemplo de vida y unión para toda la comunidad”.

La elección de la Reina del Adulto Mayor se consolidó como una instancia de integración y reconocimiento, que destaca el rol activo y participativo de los adultos mayores en la vida de la ciudad y fortalece el vínculo entre generaciones.