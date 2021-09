Residencia en Oftalmología: especialista en el cuidado del ojo y la vista

En el Hospital Rawson, los residentes reciben una formación integral clínico quirúrgica.

La Oftalmología es una especialidad clínico-quirúrgica que abarca el campo de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las patologías del ojo y la visión.

La residencia de oftalmología del Hospital Rawson está conformada por siete residentes (Un residente de 1° año, dos residentes de 2° año, dos residentes de 3° año, dos residentes de 4° año), finalizando este año dos residentes, las doctoras Gemma Morales y Ailén Zerdá.

Entrevistamos a la Dra. Gemma Morales, residente de 4to año, para que nos cuente sobre su experiencia en el posgrado en el Hospital Rawson.

–¿Cómo es el programa de formación de Oftalmología?

-La residencia de Oftalmología promueve la formación continua, tanto teórica como práctica, del médico residente, mediante su participación activa en el trabajo diario que se realiza en nuestro Servicio.

Oftalmología es una especialidad clínico-quirúrgica con patologías en su mayoría ambulatorias, realizamos atención en consultorios externos de lunes a viernes en turnos de mañana y tarde, y se atienden urgencias las 24hs. Contamos con rotaciones de diferentes subespecialidades, como glaucoma, cornea, retina, oftalmopediatría, estrabismo y ROP. A quirófano ingresamos dos veces a la semana con cirugías programadas y en el momento que sea necesario en caso de urgencias.

Contamos con diferentes métodos de diagnóstico, realizamos e interpretamos desde primer año topografías, paquimetrías y campos visuales y a partir de segundo año comenzamos a hacer OCT (Tomografía de Coherencia Óptica), ecometrías y ecografías oculares.

Realizamos ateneos todos los viernes junto a los médicos del servicio, tenemos clases 3 veces por semana y participamos de jornadas o congresos nacionales.

–¿Cómo es la vivencia y desafíos para un residente de Oftalmología?

-Al comenzar la residencia es difícil para todas las adaptaciones al cambio, el lugar, el equipo de trabajo, la forma de trabajar y la adquisición de nuevas responsabilidades.

Durante la carrera de medicina la rotación por oftalmología es corta y algo superficial, ya que el propósito de la misma es manejar las patologías más frecuentes/urgentes como médico generalista. Al iniciar la residencia todo es muy nuevo y difícil de entender al principio, pero con la práctica y el estudio diario se aprende mucho en muy poco tiempo.

–¿Cómo están viviendo la situación del Covid-19 en el servicio?

La atención en consultorios externos se vio afectada en su cantidad por las medidas de contingencia tomadas y por el temor al contagio que algunos pacientes presentan, esto también trae aparejado un menor pool de pacientes en quirófano”.

Si comparamos la cantidad de pacientes atendidos en el año 2019 con el 2020, en este último se atendió un 55% menos, y en lo que respecta al corriente año la demanda va en aumento, pero aún sigue siendo menor que pre pandemia; esto afecta directamente la formación del residente.

–¿Por qué elegiste Oftalmología?

-Desde que cursé la especialidad durante la carrera de medicina me interesé por la misma y en el último año me decidí al terminar el resto de las rotaciones. Como también me gustaba cirugía pensé que era la especialidad ideal.

–¿Qué valoración le das a la formación de la residencia del Hospital Rawson?

-La gran casuística del Hospital Dr. Guillermo Rawson es lo que nos permite aprender acerca de diversas patologías; contamos con equipos necesarios para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento oportuno de los pacientes.

Al tratarse de un hospital descentralizado y de alta complejidad se brinda una atención integral, ya que realizamos interconsultas con el resto de las especialidades si es necesario. Al ser el único centro de recepción de emergencias de San Juan valoramos y tratamos diversas urgencias oftalmológicas, principalmente traumatismos oculares.

–¿Cuáles son tus proyectos al finalizar la residencia?

-Este año termino la residencia y el 1 de octubre comienzo la jefatura, no será una tarea fácil, se suman responsabilidades, pero quiero brindarle a mis compañeras mis experiencias y aprendizajes y mejorar en todo lo que pueda esta residencia.