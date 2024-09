Sol Pérez, mi marido “Me dejó por mensaje”

Sol Pérez está a pocos días de cumplir un año de casada con Guido Mazzoni. Sin embargo, recientemente reveló que la relación no fue siempre tan armoniosa como en este presente. De hecho, contó que en 2019 él la dejó y a través de mensajes por celular. “Yo me separé de Guido en ese verano, él me dejó por WhatsApp. Estuvo toda la temporada conmigo y en febrero, cuando se volvía, me mandó un mensaje. Y yo dije ‘no voy a perderlo, o sea, es el amor de mi vida, voy a buscarlo como sea’”, explicó en diálogo con Ángel de Brito, de invitada en el ciclo de stream Ángel Responde (Bondi).

Pese a esta adversidad, Sol no bajó los brazos e inmediatamente se puso en campaña para reconquistar a Mazzoni. “Yo la remé mucho. Guido es pisciano, entonces corta y chau. No le importa si respirás. Me salvó que habíamos alquilado un departamento juntos en diciembre y yo le dije: ‘Probemos a ver qué onda porque ya lo alquilamos’”, recordó la panelista de Cortá por Lozano. “Era un departamento que yo sola no podía pagar el alquiler. Y empezamos a vivir juntos y no nos separamos nunca más. Yo empecé terapia también. Ahora es todo paz, no peleo con nadie”, cerró su relato entre risas.

A fines de agosto, Pérez y Mazzoni disfrutaron de su luna de miel por las playas de Ibiza, según ella misma mostró a través de sus redes sociales. En una de las publicaciones que realizó, compartió con sus seguidores los momentos especiales que está viviendo, lo que incluía paseos románticos en la playa y elegantes almuerzos frente al mar.