Unidades Sanitarias Móviles en Pocito

EL REPORTERO 24 de noviembre de 2025
unidad pocito

Vas a poder acceder a controles de salud cerca de tu casa.

🩺 Ginecología + PAP

🩻 Mamografías y Ecografías

🍎 Nutrición

🦷 Odontología y más

Recuerda que la atención es por orden de llegada

