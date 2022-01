Atletas de River disfrutan de San Juan en su pretemporada

Es notorio a la vista de los sanjuaninos el crecimiento que ha tenido el Centro de Educación Física Nº20 de San Juan. En el lugar conocido popularmente como ‘La Granja’, espacio donde se encuentran las instalaciones de aquel centro educativo, donde entre otros, aparece la pista de atletismo.

Esa obra de infraestructura tan deseada por la comunidad local, que abrazó a un sinfín de deportistas de la provincia. Y que fue inaugurada para los Juegos Binacionales de Integración Andina San Juan 2019.

Es esta pista, cuyo nombre es Jesús ‘Ñandú’ Morales, el espacio en el que atletas locales y foráneos están haciendo su pretemporada. La novedad para nosotros, es que deportistas del Club Atlético River Plate están presentes aquí.

El jueves conocimos la palabra de Luis Blanco, quien está acompañando a la delegación bonaerense. En la entrevista, el entrenador de la selección nacional, elogió a San Juan. Y lo destacó sobre varios puntos.

En esta oportunidad, veremos cuáles han las sensaciones de los atletas que se están disfrutando de San Juan, la tierra de la Revolución Deportiva.

Este es el caso de Iñaki Teira, Nicolás D’Alessandria, Federico Hilchenbach, Camila Roffo y Sofía Casetta.

A continuación, un compilado con las principales declaraciones de estos deportistas.

Iñaki Teira: “Mi carrera deportiva comenzó a los 11 años. Me encantaba correr, por eso decidí iniciarme en el atletismo. Empecé en el Club Parque Sarmiento, donde di mis primeros pasos en esta disciplina deportiva, pero a los 14 años dejé de hacer atletismo por el lapso de un año. Volví a la actividad al año siguiente, ya con 15 años comencé en River Plate. En el año 2019, participé del Torneo Nacional U18, en la provincia de Córdoba, logré un tercer puesto en la prueba de 400M, en el que me volví a sentir en buen estado físico, luego de algunas lesiones. También pude ser campeón nacional en 300m llanos, en los Juegos Evita, en Mar del Plata. Mi objetivo personal para esta temporada es poder lograr mi plenitud física, ya que las lesiones me han tenido relegado de algunas competencias. Lo importante es no perder el hábito, y seguir viviendo del deporte. Mis objetivos a largo plazo son poder representar al país, ya sea en algún sudamericano o en cualquier tipo de competencia, pero mi sueño es poder vestir la remera argentina, confío que con esfuerzo y paciencia todo se logra”.

Nicolás D’Alessandria: “Mi camino en el atletismo comenzó en el año 2019, en River Plate, con 14 años. En el año 2020 no pude competir por el tema sanitario, que no alejo a todos de la pista. En la actualidad, entreno con compañeros de equipo más grandes, lo que me motiva a entrenar intensamente y lograr igualar su ritmo. Estar en un club como River, es una sensación personal muy importante, debido a la magnitud del club, y personalmente, el fanatismo que tengo por la institución”.

Federico Hilchenbach: “La verdad que estar acá es increíble, esta es mi tercer pre temporada y la primera vez que vamos a un lugar con pista. Las instalaciones están increíbles, el gimnasio esta súper equipado. Estoy muy contento de vivir esto. Con respecto a la objetivos a corto plazo, a mediados de marzo, y a principio de abril tenemos los nacionales, y algunos Grand Prix sudamericanos”.

Camila Roffo: “En la actualidad, a mis 21 años, estoy en la universidad estudiando Administración de Empresas y Comercio Internacional, en simultáneo. Con respecto a los tiempos, mi cursado universitario es durante la mañana, y mis entrenamientos de atletismo, por la tarde. Es fundamental para mí la organización de mis tiempos para poder estar constantes con las dos cosas. Durante esta pretemporada, en San Juan, los entrenamientos son doble turno, primer entrenamiento del día en la mañana y el segundo por la tarde. Es una gran experiencia personal y deportiva poder estar en esta provincia”.

Sofía Casetta: “Dentro de poco, tendremos por delante el Torneo Vendimia en la provincia de Mendoza. Mi objetivo es poder presentarme de la mejor manera posible, para poder tener la posibilidad de presentar una posta, ya en la rama femenina nunca pudimos conseguirla”.

