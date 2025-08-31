El gobernador Orrego dispuso todo el recurso humano y material para asistir a los damnificados por el temporal

El gobernador Marcelo Orrego dispuso que todos los recursos humanos y materiales del Gobierno provincial se pongan a disposición de las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

El operativo, encabezado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Ambiente, que desde ayer, aportaron personal, móviles y recursos para llegar a los sectores más comprometidos.

La asistencia incluye la entrega de colchones, alimentos, frazadas, palos, nylons y otros elementos de primera necesidad. Los departamentos más afectados son 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde además se registran familias evacuadas que reciben contención en espacios habilitados.

Orrego subrayó que la prioridad del Gobierno es dar respuesta inmediata a cada sanjuanino damnificado y coordinar con los municipios para acompañar a las familias en este difícil momento.