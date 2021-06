Llegan la VI Jornadas del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan

Serán dos días dedicados a resaltar los atributos de este producto y se transmitirán a través del canal de YouTube del Gobierno de San Juan.

El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Desarrollo Agrícola, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, invita a toda la ciudadanía a participar de la VI Jornadas Membrillos del Sol 2021, que se realizarán los días 17 y 18 de junio y se transmitirán a través del Canal YouTube del Gobierno de San Juan.

Será una actividad virtual organizada en conjunto con la Universidad Católica de Cuyo y el Consejo de Denominación de Origen del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan dedicada a resaltar las virtudes de este producto de gran tradición en la Provincia que cuenta con Denominación de Origen.

El día jueves 17 de junio las 17 hs se realizarán dos capacitaciones virtuales. La primera sobre “Manejo Integral del cultivo para obtener un membrillo de calidad” y estará a cargo de técnicos de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos: técnico agropecuario Néstor Navarro Gervasoni e ingeniero agrónomo Eduardo Mondaca.

Luego, a las 18 horas, se realizará la capacitación sobre “Plan de desarrollo comercial para el sector productivo del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan” y estará a cargo de la Directora de Comercio Exterior licenciada Milagro Amarfil.

Al finalizar cada capacitación, habrá un espacio para que los participantes realicen preguntas sobre el contenido presentado en cada encuentro.

El día viernes 18 de junio se realizará la Premiación de las muestras ganadoras que participaron del V Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio de San Juan en las categorías Casero familiar, Instituciones educativas escuelas técnicas y agro técnicas, Instituciones educativas nivel primario y capacitación laboral y Empresas.

El Dulce de Membrillo Rubio es un producto típico reconocido en toda Argentina por su calidad particular, derivada del origen de los membrillos y una profunda tradición en su elaboración, que data de más de un siglo. Es uno de los alimentos artesanales emblema de la provincia con atributos que lo definen y diferencian: lleva la impronta de generaciones de sanjuaninos que han sabido transformar los membrillos cultivados bajo el sol sanjuanino en un dulce muy diferente al industrial o genérico.

San Juan cuenta con más de 300 días de sol en el año, una gran heliofanía y riego con agua de deshielo de la Cordillera de los Andes, características agroclimáticas que le dan su particularidad a los membrillos que se cultivan en 400 ha a lo largo y ancho de la provincia.

Esa identidad territorial promovió el proceso de construcción de su Denominación de Origen (DO), sello de calidad oficial que otorga el Ministerio de Agricultura de la Nación en aplicación de la Ley 25.380. En un periodo de cuatro años, el grupo de elaboradores reunido en el Comité Promotor de la DO realizó investigaciones, estudios y pruebas en orden a determinar su calidad objetiva (estudios físico químicos, sensoriales, aspectos nutricionales, etc.) y simbólica (su historia y tradición), así fue como conformó un protocolo de elaboración que consigna los saberes compartidos implicados.

¿Por qué es rubio el dulce de membrillo sanjuanino? Tiene que ver con la cocción y la cantidad de pectina o con una variedad especial de membrillo

El color claro es el resultado de:

Membrillos sanjuaninos que presentan características distintivas de aroma, sabor, olor (derivadas del conjunto de factores agroecológicos de los valles donde se cultivan). La cantidad de pectina natural, justamente, hace que no se requieran espesantes ni gelificantes.

Se utilizan básicamente las variedades existentes en San Juan: Criollo y Champion.

Un cuidado proceso de selección de frutos frescos, sanos, sin defectos por plagas o golpes.

Y fundamentalmente, el cuidado proceso de elaboración, a escala artesanal o empresarial, que evita la oxidación.

Y por ello, no hay que sobrecocinarlo: justamente la tipicidad del producto está –además de la materia prima- en los saberes implicados en el proceso de elaboración.