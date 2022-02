Ricardo Mira comienza el año deportivo en San Luis

Entre viernes y sábado próximos, se disputará la primera fecha Campeonato Nocturno “Copa Municipalidad de San Luis” en el circuito Terrazas MX, en la capital puntana. Allí estará compitiendo el piloto sanjuanino Ricardo Mira, representante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes.

El cronograma contempla que el viernes, desde las 19 horas, se realizarán pruebas por categorías y –posteriormente- se realizarán clasificaciones en modo carrera (con partidor), de siete vueltas por categoría.

Las competencias se disputarán este sábado a partir de las 19 horas.

Respecto a esta presentación, quien fuera campeón en la categoría Master C del MX Mendoza y en la Master B de la Copa Fuerza en San Luis 2021, comenta: “No me subo a la moto desde el año pasado, pero he venido entrenando fuerte en el gimnasio. Estoy agradecido de la invitación que recibí y para mí es un orgullo representar a San Juan en estas dos fechas que se van a correr; el año pasado disputé este campeonato y hay una gran organización, con el acompañamiento del público.

La pista está en un lugar estratégico, muy cerca de la ciudad y se ha trabajado muy bien en la iluminación. Se han hecho modificaciones, por lo que me voy a encontrar con un circuito diferente”.

Además de correr en San Luis, Mira se prepara para otros compromisos y cuenta: “Este año vuelve el campeonato nacional, después de dos años de parate y también el Cuyano, con carreras en San Juan, Mendoza y San Luis; en ambos vamos a estar, en torneos que serán muy exigentes. También recibí invitación para correr en Chile, de manera que tendré que estar muy bien preparado para afrontar todos estos compromisos”, dijo el piloto.

Expresó su agradecimiento a la Secretaría de Deportes por el apoyo recibido y su orgullo por representar a la provincia, al igual que todos los sponsors que siguen confiando en él.

