Susi Cané «Entre Espuelas y Arrabales»

«ENTRE ESPUELAS Y ARRABALES» es un sentido homenaje en letra y música a sus bisabuelos,

cantantes de tango y folclore, personificando en ellos al ser nacional. En esta milonga se muestran los

paisajes tanto del campo como de la ciudad, nacida de los recuerdos de la cantante y creada especialmente

para ser la cortina de su programa de radio homónimo.

Compuesta en conjunto con Nelson Pérez (Producción artística) guitarrista integrante de “Los Cantores Del

Quilla Huassi”, grabada en los estudios “Master” de los hermanos Ursini en CABA durante setiembre de

2024.El arte de tapa pertenece al artista digital Pablo Martin Franco.

Invitamos a todos a escuchar “ENTRE ESPUELAS Y ARRABALES” en todas las plataformas digitales.

SUSI CANÉ es una cantante y compositora de música argentina, su estilo principal es el Tango. Ha

Compartido cartel con grandes artistas como Alberto Podestá, Roberto Goyeneche, Jorge Valdez, Roberto

“Chocho” Florio, Roberto Rufino, Alberto Morán, Armando Laborde, Carlos Acuña, Ruth Durante, María

Garay, Abel Córdoba, Nelly Vázquez, Enzo Valentino, Marcela Ríos, Ricardo Marín, Oscar Ferrari, Ana

Medrano, Hugo Marcel, Néstor Rolán, Chiqui Pereyra, entre otros.

Creadora del espectáculo: “Tango… Es Nuestra Pasión”, compuesto de cantantes y bailarines, el mismo fue

presentado en diferentes escenarios de Argentina y México. Editó los siguientes álbumes: «Tango es Nuestra

Pasión» (1999), «Homenaje» (2002), «Nieblas del Riachuelo» (2004), «El Canto de Mi País» (2014), «Afectos»

(2016). Sus dos primeros discos «Tango Es Nuestra Pasión» y «Homenaje» fueron editados y distribuidos en

Japón. Fue premiada varias veces. Desde 1990 hasta 2007 formó un dúo junto al cantor Juan Carlos Dileo,

se acompañaban en esta formación con el trio “Las Guitarras Argentinas” de Carlos Peralta.

En 2024 cumplió sus 40 años con el espectáculo y editó 5 sencillos, algunos de su autoría, como por ejemplo

“Para Todas Las Madres” y “Curita Brochero”, este último reversionado con la dirección musical de Nelson

Pérez, etc. SUSI CANÉ presenta su programa de radio titulado, “Entre Espuelas y Arrabales” transmitido

por “La Radio de mi País” am 1170, también por “Radio Abasto TV” (MDQ) por Radio Cadena Folclore

(Córdoba), y “Momentos” (EE UU), etc.

PLATAFORMAS Y REDES SOCIALES SUSI CANÉ

SPOTIFY Susi Cané

YOUTUBE @Susicané

INSTAGRAM @susicaneok

FACEBOOK @susicane

Se agradece la difusión de esta gacetilla de prensa.

NR & SA PRENSA

Norberto Martínez 11-5402-9699 nrpress@yahoo.com.ar

Susana Amalfi 11-5502-3197 saprensaydifusion@gmail.com

Redes: @ NR & SA PRENSA

Norberto Martínez

11-5402-9699

Redes: @nrpress @saprensaydifusio

