Un operativo con compromiso ambiental

EL REPORTERO 29 de septiembre de 2025
En el marco del Día de la Conciencia Ambiental, realizamos un nuevo operativo integral en la Plaza del barrio Cooperarq IV, junto a la Secretaría de Ambiente de la provincia. 🟢

Vecinos y vecinas accedieron a servicios gratuitos como vacunación antirrábica, desparasitación y ecocanje, promoviendo el cuidado responsable de nuestras mascotas y el respeto por el entornos. 🐶🐱♻️

Agradecemos a todas las familias que se acercaron y participaron con compromiso. Seguimos construyendo un Rivadavia más limpio, saludable y consciente. 💚

