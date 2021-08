Así fue el fin de semana de los motociclistas sanjuaninos en el exterior

Facundo Mora y Nazareno Gómez son motociclistas que integran el programa de Alto Rendimiento y nos están representando fuera del país. Esta vez, Facundo compitió en la tercera fecha de la Yamalube en Goiania, y Nazareno estuvo presente en Misano, por la cuarta fecha del Campeonato Italiano de Velocidad.

Mora terminó en el 10° puesto en la carrera 1, luego de clasificar y largar undécimo. De esta manera sumó algunos puntos para el campeonato de la categoría R3 Talent Cup. El domingo en la segunda carrera partió 14° y cuando venía puesto 5 en la última vuelta, un inconveniente en la moto Yamaha 300cc lo privó de terminar la competencia. La prueba se disputó en el autódromo internacional “Ayrton Senna”.

“Venía peleando entre los cinco mejores y con posibilidad de ganar hasta que se rompió la moto. Ya me había prendido en el grupo que definía la carrera y tenía chances de ganarla. Ayer sumé algunos puntos, así que me quedo con eso y con la gran carrera que hice hoy largando desde el puesto 14”, expresó el joven.

La cuarta fecha será el 22, 23 y 24 de octubre en el Circuito Dos Cristais de Curvelo, Estado de Minas.

Por otro lado, Nazareno Gómez completó el fin de semana en el Circuito Marco Simoncelli. En el marco de la cuarta fecha del Campeonato Italiano de Velocidad, el motociclista de 15 años terminó 32 en la categoría Super Sport 300cc. Nazareno largó 34 y avanzó dos posiciones en carrera, sumando experiencia en el motocilismo internacional.

En la competencia de sábado finalizó 33º, y el domingo corrió su segunda competencia, en la que pudo superar a dos máquinas. El sanjuanino continúa su carrera deportiva en Italia y es uno de los jóvenes proyectos en el extranjero.

“El viernes tuvimos una tanda y clasificación donde me sentí muy bien con la moto, sin ningún problema. El sábado desarrollé una buena clasificación y en la carrera 1 pude estar ahí con un grupo donde pude adelantar algunos puestos, pero bueno me pasaba de largo en algunas curvas y me superaban algunos. El domingo tuve una buena largada y avancé dos posiciones en la competencia”, contó.

Los dos pilotos agradecieron al Gobierno de San Juan, Secretaria de Deportes, anunciantes, familia, amigos y gente de la provincia por el apoyo.