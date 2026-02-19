La Peña de Diego Villegas

EL REPORTERO 19 de febrero de 2026
peña Diego 1

Quiero contarles sobre nuestra Peña, además habrá artistas invitados. Las anticipadas hasta el viernes estarán a $5000.
Se pueden abonar con mercado pago.
Y se reserva la mesa con nombre y DNI.

¡No te lo piderdas!

Te espero

