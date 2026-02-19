ESPECTÁCULO La Peña de Diego Villegas EL REPORTERO 19 de febrero de 2026 Quiero contarles sobre nuestra Peña, además habrá artistas invitados. Las anticipadas hasta el viernes estarán a $5000.Se pueden abonar con mercado pago.Y se reserva la mesa con nombre y DNI. ¡No te lo piderdas! Te espero Navegación de entradas Anterior: División Armamento celebró un nuevo aniversario de creaciónSiguiente: Las denuncias por violencia de género también pueden hacerlas terceras personas Más historias ESPECTÁCULO John Travolta cumple 72 años EL REPORTERO 18 de febrero de 2026 DESTACADO ESPECTÁCULO Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza EL REPORTERO 17 de febrero de 2026 ESPECTÁCULO Falleció el actor Robert Duvall a los 95 años EL REPORTERO 16 de febrero de 2026