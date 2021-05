Mauricio Macri: “Hoy estamos gobernados por personas que creen que los argentinos son esclavos”

El ex presidente Mauricio Macri participó este sábado del programa La Noche de Mirtha Legrand, donde volvió a hacer un análisis de lo que fue la gestión de Cambiemos y criticó fuertemente a la administración de Alberto Fernández al opinar que “hoy estamos gobernados por personas que creen que los argentinos son esclavos”.

En un mano a mano con la conductora del ciclo, Juana Viale, el ex mandatario nacional sostuvo que cuando llegó a la Casa Rosada tuvo que enfrentar “una triple maldición”, porque tenía “un Estado nacional quebrado, que además era asintomático, porque la gente no lo sabía”, sumado a que el oficialismo no tenía “mayorías en ningún lado”.

Fuimos caminando a la vez que teníamos la suerte de que la gente se iba entusiasmando con este líder antichavista, democrático, que es quien les habla, y entonces nos prestaban plata. Hoy me doy cuenta de que no hay solución sin las cosas básicas que hay en el mundo, como impuestos razonables”, señaló.

Sobre su ingreso al mundo de la política, Macri explicó que decidió salir “del status quo”, a pesar de que “le iba muy bien”, porque se dio “cuenta de que eso era una fábrica de pobres, era algo en lo que unos pocos mantuvieran los privilegios”.

“Mi sensación es que hoy estamos gobernados por personas que cree que los ciudadanos somos esclavos, a los que les cobran los impuestos que quieren y para gastarlos en lo que quieran. Ese es el concepto que tienen” , cuestionó, consultado por la entrevistadora acerca de la actual administración nacional. “Lo que se viene es una sana rebeldía”, aseguró.

En esta línea, el ex Presidente también se mostró en contra de las actuales políticas económicas del Poder Ejecutivo y señaló que “encima de que no tenemos dólares, ahora también prohíben la exportación de carne”.

“Ahí es cuando uno ve algo complejo porque ya lo hicieron en el pasado, no les funcionó, destruyeron el empleo, la comida estuvo mucho más cara de lo que estaba antes, y lo vuelven a hacer. No hay aprendizaje, eso es la peor parte del populismo, negar la realidad, enamorarse de eslóganes creyendo que pueden alterar la ley de la gravedad”, criticó.

Cuando la conductora le preguntó si le gustaría volver a presentarse para la presidencia, el ex jefe de Estado respondió: “Hoy ni lo pienso. Hoy mi preocupación es ayudar a los líderes que tenemos , a que se desarrollen, porque para el 2023, ¿qué mejor para los argentinos que en Juntos por el Cambio haya varios candidatos a presidente? Con ideas, con fuerza, con ganas”, destacó.

Al respecto, agregó que, si bien es posible que haya una interna dentro de la coalición para elegir al candidato que finalmente competirá en los comicios, luego “ganará uno, la gente lo elegirá, y el resto lo tiene que acompañar”. De todas formas aclaró que “estamos lejos del día” en el que se definirán las listas.

“Hoy hay que ocuparse de que no nos metan un procurador militante que ponga en riesgo la libertad de todos, que sigan atropellando y persiguiendo a aquel que piensa distinto, me parece que hoy esa es la agenda”, subrayó, haciendo referencia al proyecto del actual oficialismo para modificar el Ministerio Público Fiscal y designar a un nuevo funcionario al frente de este organismo.

Por otra parte, el ex mandatario también defendió el rol que tuvo Marcos Peña en su Gobierno y remarcó que “no se lo puede ni comparar con Santiago Cafiero”. “El jefe Gabinete se lleva todas las críticas, las que cometió y las que no, pero el Presidente era yo, fui yo el que eligió el lugar de cada uno y me hago responsable”, comentó.

Por último, también cuestionó las medidas sanitarias del Gobierno al considerar que generaron “empleos destruidos y tratamientos (médicos) abandonados”, como consecuencia de que “se cayó en una sobreactuación en el encierro y en el autoritarismo que fue muy malo” . “La cuarentena más larga del mundo terminó con las reservas psicólogicas y económicas de la sociedad. Hoy vemos que estábamos lejos del pico del problema “, definió.

“La democracia está en riesgo, sin dudas. Todos los días. Una democracia corre riesgo porque un dirigente que entra en el sistema democrático empieza a minar el sistema. Hoy es un juez, un periodista intimidado, una institución. De a poquito te van demoliendo el esquema institucional. Entra en peligro todo un sistema que nos garantiza que lo más peligroso, la pandemia más peligrosa es la concentración de poder”, advirtió.

Y más tarde agregó: “No podemos permitir que nos digan qué hacer y qué no. Las violaciones de los derechos humanos que hemos visto en la Argentina desde marzo del año pasado hasta acá, es tremendo. Y esto se va a investigar, porque pasaron muchas cosas en las provincias”.

Fuente: Infobae